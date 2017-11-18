اتصالات "البلاغات الكاذبة" تطال الرئيس الروسي

تلقت السلطات الأمنية المختصة الروسية أكثر من 60 اتصالاً وبلاغا كاذباً، 50 منها تحدثت عن زرع عبوة ناسفة على طريق موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وبحسب وكالة "تاس "الروسية إن " السلطات المختصة تلقت أكثر من 60 اتصالاً وبلاغا كاذباً 50 منهم تتحدث عن زرع عبوة ناسفة بأماكن مختلفة على القرب من طريق موكب الرئيس فلاديميربوتين في سانت بطرسبورغ".

وأكد بيسكوف أن " الاتصالات كانت من خارج روسيا ولم يتم تحديد مصدرها بعد و لم تؤثر على جدول أعمال الرئيس الذي وضع مسبقاً".

وأضاف بيسكوف: "ان من يقوم بذلك هم مشاغبو أو إرهابيو اتصالات، وبالطبع سيتم العثور عليهم عاجلاً أم أجلاً ".