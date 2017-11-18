روسيا تعارض تمديد التحقيق حول كيماوي سوريا

قال دبلوماسيون بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن روسيا تعارض مشروع قرار أعدته اليابان في المجلس يتضمن تجديدا لمدة شهر للتحقيق الدولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وأضاف الدبلوماسيون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أنه في حين كانت المفاوضات تجري خلف أبواب مغلقة بشأن مشروع القرار أبلغت روسيا شركاءها بالمجلس المؤلف من 15 دولة بأنها لا تستطيع قبول المشروع وأنها لا تريد أن يعطي مجلس الأمن صورة زائفة للوحدة ولا تريد أن تضيع وقت الجميع.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء وألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لتمديد عمل لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين المحظور في هجوم وقع في الرابع من ابريل. وينتهي تفويض التحقيق اليوم الجمعة.

وصوت مجلس الأمن أيضا على مشروع قرار أعدته روسيا لتجديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق لكنه أخفق بعد ما حصل على موافقة أربعة أصوات فقط..

من شأن المقترح الياباني أن يمنح روسيا والولايات المتحدة مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق على كيفية تمديد عمل آلية التحقيق المكلفة تحديد هوية المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا.