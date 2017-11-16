زلزال نادر يضرب كوريا الجنوبية

ضرب زلزال نادر بقوة 5.4 درجات كوريا الجنوبية، أمس، واهتزت على أثره مبان دون أن يسفر عن خسائر مادية كبرى أو إصابات. وقالت هيئة الأرصاد الكورية في إفادة صحافية: إن الزلزال وقع على بعد تسعة كيلومترات شمالي ميناء بوهانج في جنوبي شرق البلاد، مشيرة إلى أنّ مدينة بوهانج شهدت أيضاً وقوع هزات ارتدادية. وهذا هو ثاني أقوى زلزال تشهده البلاد.

وذكرت شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية الحكومية في بيان، أن الهزات الأرضية التي شعر بها السكان في أنحاء البلاد لم تؤثر على العمليات داخل المفاعلات النووية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم الشعور بالهزات الارتدادية على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة سيئول. ويعتبر النشاط الزلزالي ضعيفاً نسبياً في كوريا الجنوبية مقارنة باليابان الواقعة إلى الشرق منها. وسجل أكبر زلزال في كوريا الجنوبية بقوة 5.8 درجات في سبتمبر من العام الماضي.