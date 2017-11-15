إعلام كوريا الشمالية يهاجم ترامب ويطالب بإعدامه

هاجمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأربعاء، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب معتبرة أنه يستحق عقوبة الإعدام لإهانته الزعيم كيم يونغ أون.

ونددت صحيفة "رودونغ سنمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم في افتتاحيتها بزيارة ترامب الأسبوع الماضي إلى كوريا الجنوبية، حيث وصف في خطابه أمام البرلمان كوريا الشمالية بأنها "ديكتاتورية قاسية".

وجاءت زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية في إطار جولة قام بها في آسيا وكان هدفها حشد الدعم في المنطقة لمواجهة طموحات كوريا الشمالية النووية.

وجاء في افتتاحية الصحيفة "أسوأ جريمة لا يمكن مسامحته عليها، هي أنه تجرأ على المس بكرامة القيادة العليا بشكل مسيء".

وأضافت "عليه أن يعلم أنه مجرد مجرم بشع محكوم عليه بالإعدام من قبل الشعب الكوري".

وكان ترامب في ختام جولته الآسيوية في هانوي قال على تويتر "لماذا يُقدم كيم يونغ أون على إهانتي من خلال نعتي بـ(العجوز) في حين أنني لن أُقدم أنا على نعته بالقصير والبدين؟".

وانتقدت الصحيفة الكورية الشمالية في افتتاحيتها أيضاً عدم توجه ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين وهي محطة تقليدية للمسؤولين الأميركيين الذين يزورون كوريا الجنوبية.

وعادت المروحية التي كانت تقل ترامب إلى تلك المنطقة، أدراجها بعد خمس دقائق على إقلاعها بسبب سوء الأحوال الجوية وهو ما شككت به الصحيفة.

وكتبت "لم يكن السبب الطقس" مضيفة "لقد كان خائفاً جداً من مواجهة نظرات قواتنا".