مقتل عشرات العسكريين في أفغانستان بهجمات لطالبان

قُتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة الأفغان في سلسلة هجمات شنها مسلحو طالبان على نقاط تفتيش في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون، أمس، في وقت يصعد المتمردون هجماتهم ضد قوات الأمن.

وجاءت الهجمات في ولايتي قندهار (جنوب) وفرح (غرب)، الليلة قبل الماضية، بعد ساعات من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قافلة عسكرية أميركية، وأسفر عن إصابة أربعة جنود. وأصدرت حركة طالبان بيانات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تبنت فيها الهجمات.

وقال الناطق باسم محافظ قندهار قدرت خوشبخت: «بإمكاني التأكيد أن طالبان شنت سلسلة هجمات على نقاط تفتيش تابعة للشرطة في منطقتي ميواند وزاري حيث فقدنا 22 شرطياً شجاعاً». وأضاف أن 45 مسلحاً قتلوا خلال اشتباكات استمرت نحو ست ساعات.

بدوره، قال الناطق باسم شرطة قندهار مطيع الله هلال، إن المسلحين استخدموا في إحدى الهجمات شاحنة للشرطة مفخخة لدك الحاجز. وأصيب 15 شرطياً على الأقل في الهجمات المنسقة.