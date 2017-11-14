10 قتلى في تبادل لإطلاق النار على الحدود الباكستانية الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل عشرة متمردين وعسكريَّين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية. وأكد الجيش الذي لم يحدد تاريخ وقوع الاشتباك في بيان مقتل العسكريَّين وإصابة أربعة جنود آخرين بجروح. وذكر مصدر عسكري أن حادث إطلاق النار حصل أمس. وأوضح البيان أيضاً أن انعدام سيطرة الدولة الأفغانية على جانبها من الحدود، يسهل هذا النوع من التحركات التي يقوم بها الإرهابيون.

وفي إقليم قندهار جنوبي أفغانستان، استهدف انتحاري قافلة للقوات الدولية. وقال الناطق باسم شرطة قندهار مطيع الله هلال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانتحاري فجر سيارته المفخخة بالقرب من قافلة أجنبية في منطقة دامان في الإقليم. وأضاف أنه ربما يكون هناك خسائر في صفوف القوات الأجنبية حيث تضررت بعض سياراتهم. ولم تعلق مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على الحادث، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

على صعيد آخر، أعلن مسؤول عن مقتل ثمانية على الأقل من أفراد الشرطة الأفغانية، في هجوم شنته عناصر من طالبان غربي البلاد. وهاجمت مجموعة من مسلحي طالبان نقطة تفتيش تابعة للشرطة، في مدينة فرح عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، الذي شهد أخيراً ارتفاعاً لوتيرة العنف.