ترامب يعيّن أليكس أذار وزيراً للصحة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، اختيار مدير شركة أدوية وزيراً جديداً للصحة، مع أنه كان ينتقد بشدة شركات الأدوية خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب على تويتر: «سعيد لإعلان، ترشيح أليكس أذار ليكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية. سيكون نجماً لرعاية صحية أفضل وأسعار عقاقير أقل».

وعمل أذار لعشر سنوات في شركة «إيلي ليللي»، وتولى حديثاً مسؤولية عملياتها في الولايات المتحدة. لكنه غادرها في يناير الماضي ليؤسس شركة الاستشارات الاستراتيجية «سيرافيم أستراتيجيز»، وفق حسابه على موقع لينكد إن. وللوزير الجديد خبرة كبيرة في هذه الوزارة، إذ شغل منصب مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية من 2005 إلى 2007 خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش كما كان مستشارها العام لأربع سنوات قبل توليه هذا المنصب. ويأتي ترشيح أذار بعد ستة أسابيع من استقالة وزير الصحة السابق توم برايس من منصبه، إثر فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

وأتت استقالة برايس في خضم انشغال الوزارة بمكافحة تفشي تعاطي الأفيون، ومع فشل الحزب الجمهوري في إلغاء قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية واستبداله.