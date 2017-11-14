بدء محاكمة 46 متهماً في اعتداء مطار إسطنبول

بدأت أمس محاكمة 46 مشتبهاً بهم، نحو ثلثهم مواطنون روس، على خلفية صلاتهم المحتملة بثلاثة تفجيرات انتحارية هزت مطار اسطنبول الرئيسي العام الماضي في اعتداء أسفر عن مقتل 45 شخصاً.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أنهم متهمون بـ«محاولة القضاء على النظام الدستوري» و«القتل».

ووجهت إليهم اتهامات بـ«الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة» و«تشكيل وإدارة مجموعة إرهابية». وفي حال أدينوا بهذه التهم، فسيواجهون مدة سجن قياسية تمتد لـ3342 عاماً.

وذكرت الأناضول أن 42 من المشتبه بهم المحتجزين مثلوا أمام المحكمة في سيليفري بضواحي اسطنبول في جلسة ستستمر لأربعة أيام. وأما المشتبه بهم الأربعة البقية فهم فارون. ووقعت التفجيرات الانتحارية في مطار أتاتورك في 28 يونيو، 2016، حيث كان بين القتلى 19 أجنبياً في أسوأ هجمات تهز كبرى مدن تركيا في ذاك العام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء إلا أن أنقرة اتهمت تنظيم داعش بتنفيذه. وأشارت لائحة الاتهامات إلى أن تنظيم داعش «استهدف الجمهورية التركية».

وتم التعريف عن اثنين من المهاجمين الثلاثة على أنهما رحيم بولغاروف وفاديم عصمانوف، وفقاً لوثائق المحكمة التي لم تعرف عن الثالث. ويعتقد أنهم من روسيا وأوزبكستان وقرغيزستان حيث يشار إلى أنهم دخلوا إلى تركيا عبر مدينة الرقة السورية التي كانت تعتبر حينها عاصمة تنظيم داعش بحكم الأمر الواقع، قبل شهر من العملية.

وعرفت وسائل الإعلام التركية العقل المدبر للاعتداء على أنه أحمد شتاييف، القائد الشيشاني لخلية تابعة لتنظيم داعش في اسطنبول والذي ذكرت تقارير أنه دبر مسكناً للمهاجمين.