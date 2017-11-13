ارتفاع عدد قتلى الزلزال في إيران إلى 155 قتيلا و 1500 جريح

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب الحدود العراقية الإيرانية إلى 155 قتيلا إيرانيا و 1500 جريح وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية

وكان مسؤولون في إقليم كرمانشاه الإيراني في قالوا ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 129 شخصا لاقوا حتفهم إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود العراقية.

وأسفر الزلزال عن إصابة أكثر من ألف شخص في الاقليم، وفقا لما ذكره التليفزيون المحلي.

ومن المتوقع أن ترتفع محصلة القتلى، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية إن جهود الإنقاذ من الزلزال، الذي ضرب المنطقة مساء الأحد، لا يمكن ان تبدأ إلا بعد شروق الشمس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع على بعد 32 كيلومترا جنوب مدينة حلبجة في منطقة جبلية نائية شرقي العراق وعلى بعد حوالى 200 كيلومتر شمال شرق بغداد و 400 كيلومتر غرب طهران.

وسجلت هزة ارتدادية بلغت 4.5 درجة بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، الذى وقع في وقت متأخر من يوم الاحد، وتلتها هزة ارتدادية اخرى في الساعات الاولى من اليوم الاثنين بلغت 4.7 درجة.

وتم ارسال فرق الإنقاذ إلى مدينة كرمانشاه في قضاء قصر شيرين الواقع على الحدود الايرانية العراقية، والتي وفقا لوسائل الإعلام الايرانية، تعرضت لضرر كبير بعد وقوع الزلزال الذى وقع في وقت متأخر من يوم الأحد، لكن انقطاع التيار الكهربائي عرقل جهود الإنقاذ.

وذكرت وكالة أنباء روداو الكردية أن إقليم إيلام الإيراني تعرض أيضا لضرر شديد وان مدن كردية في العراق مثل حلبجة واربيل ودهوك تأثرت أيضا جراء الزلزال. وأعلنت حالة الطوارئ في مدينتي حلبجة والسليمانية الحدوديتين

وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن دول أخرى شعرت بالزلزال مثل الكويت وأجزاء من تركيا.

وذكرت شبكة "كردستان 24 نيوز" الإخبارية أن 16 مصابا نقلوا إلى مستشفى في مدينة خانقين العراقية، فيما ذكر شهود عيان أن شخصين قتلا في مدينة كور بمحافظة أربيل. ولم يكن هناك تأكيد رسمي على هذه التقارير.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن وزارة الصحة التركية عرضت المساعدة في شمال العراق.

وقالت وكالات الإغاثة إنها على استعداد لتقديم المساعدة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية (اي آر سي) "إن فريقنا الإنساني في العراق يراقب الزلزال وعلى أهبة الاستعداد للاستجابة".

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