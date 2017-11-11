بريطانيا خارج أسوار أوروبا 29 مارس 2019

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أنّ البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، وذلك بموجب تعديل سيطرح ضمن مشروع قانون «بريكست» الذي يدرسه البرلمان.

وقال كبير المفاوضين البريطانيين لـ «بريكست» ديفيد ديفيس: «يقول التعديل الذي تقدمنا به بوضوح إنّ المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019»، مشيراً إلى أنّ بعض النواب أعربوا عن القلق من أنّ موعد تطبيق «بريكست» ليس مدرجاً في القانون. وأبان أنه تم الاستماع إلى الرأي العام والبرلمان وطرح هذا التعديل لتفادي أي التباس.

ولفت ديفيس في تصريحات للصحافيين، إلى أنّه لا يمكن لأي اتفاق مع الاتحاد إنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة، وذلك رداً على الاقتراح الأوروبي بشأن آيرلندا الشمالية.وأوضح في ختام الجولة السادسة من المفاوضات التي شغلت فيها حدود آيرلندا حيزاً كبيراً، أنه لا يمكن أن يصل هذا الأمر إلى إنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة.

على صعيد متصل، حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، النواب المؤيدين لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي من أنها لن تسمح بمحاولات العرقلة لإبطاء أو إيقاف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.وكتبت في صحيفة دايلي تلغراف:«لن نسمح بأي محاولة لاستخدام أسلوب تعديل مشروع قانون لعرقلة إرادة الشعب البريطاني الديموقراطية».