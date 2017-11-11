فيديو ..رئيس وزراء اليابان يقع في حفر أثناء مباراة مع ترامب

قبل أن يظهر هذا الفيديو للنور، كانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليابان تمضي بدون أي حوادث تعكر صفوها.

ولسوء حظ رئيس الوزراء الياباني شينزو_آبي، فإن كاميرا تلفزيون ياباني كانت حاضرة في الأجواء، عبر مروحية، وهو يلعب الغولف مع ترامب، وسجلت تعثره وسقوطه في حفرة كبيرة أثناء المباراة.

وفي المقطع، كان ترامب يمضي في المقدمة ولم يلحظ آبي وهو يهوي إلى داخل الحفرة، ويعود ليلملم أطرافه ويصعد منها مرة أخرى، نقلا عن "واشنطن بوست".

ولكن عثرة رئيس وزراء اليابان وسقطته انتشرت في كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت نصيبها من السخرية اللاذعة، وبلغت ذروتها في وصفه بأحد أفراد فريق "النينجا".

وكان ترامب وآبي يلعبان الغولف، هواية ترامب المفضلة، في نادي "كاسومي" الريفي الضخم، الأحد، الماضي.

وهبط رئيس الوزراء الياباني، الذي كان يرتدي سترة بيضاء، إلى داخل الحفرة ليضرب الكرة من الداخل، ولكن عندما صعد إلى حافة الحفرة، انزلقت قدماه على العشب الأخضر، وعاد ليسقط بداخلها، وتلقى مساعدة للخروج من المأزق.

ولعب آبي الغولف مع ترامب أثناء زيارة للولايات المتحدة الأميركية في فبراير.

وأشارت أنباء إلى أنه كان يتدرب على الغولف حتى يؤدي أداء جيداً الأحد الماضي، ولكن يبدو أن انهياره أطاح بكل ساعات تدريبه.