فرنسا: إصابة 3 أشخاص في عملية دهس

أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 3 أشخاص في عملية دهس أمام مدرسة قرب مدينة تولوز.
وأضافت انه تم اعتقال منفذ عملية الدهس دون مقاومة.
أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 3 أشخاص في عملية دهس أمام مدرسة قرب مدينة تولوز. وأضافت انه تم اعتقال منفذ عملية الدهس
أكدت القيادة المركزية أن إيران زودت الحوثيين بالصاروخ الباليستي الذي أطلق مؤخرا
جددت الإمارات أمس ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى.
أظهرت المملكة العربية السعودية حزماً صارماً تجاه إيران ومليشياتها، بإعلانها أنّها ستتخذ إجراءات للرد على عدوان مليشيات
كشف صحافيان فرنسيان مزيداً من المعلومات، بشأن تورط قطر في زعزعة استقرار الدول وتهديد أمنها القومي وتناول الصحافيان في
جدد الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بشأن التعامل مع قطر، مشيراً إلى أن حل الأمر
أعلنت منظمات حقوقية مشاركة في اجتماع الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
عقد القضاء الفرنسي، أمس جلسة استماع لأقوال الضحية الثانية لحفيد حسن البنا مؤسس الإخوان الإرهابية، طارق رمضان، التي
كشفت تقارير إعلامية، عن أن قوات من حزب الله اللبناني، باتت الآن هي المسيطرة على حماية قصر أمير قطر في الدوحة، في وقت
وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة، أمس، اتفاقية إنشاء وتشييد 12 فصلاً دراسياً
لم يكن اليمن ومصلحة شعبه يوماً على أجندة الانقلابيين، لعل كل ما يهم هذه الشرذمة تنفيذ أجندة إيران ومشروعها التوسّعي،
ناقش مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة لليمن في اجتماعه الـ18، أمس، بمركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض،