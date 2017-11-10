فرنسا: إصابة 3 أشخاص في عملية دهس

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 أعلنت الشرطة الفرنسية إصابة 3 أشخاص في عملية دهس أمام مدرسة قرب مدينة تولوز.

وأضافت  انه تم  اعتقال منفذ عملية الدهس  دون مقاومة.

 

 

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