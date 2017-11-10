أميركا:الصاروخ الذي أطلق على الرياض يحمل بصمات إيران

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أكدت القيادة المركزية أن إيران زودت الحوثيين بالصاروخ الباليستي الذي أطلق مؤخرا.

وقالت القوات الجوية الأميركية إن  الصاروخ الذي أطلق على الرياض يحمل بصمات إيران.

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