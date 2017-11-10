8 دول تشارك في أكبر تدريب عسكري جوي بإسرائيل

تشارك أكثر من 70 طائرة من ثماني دول في أكبر تدريب عسكري جوي في إسرائيل على الإطلاق. وتشارك في تدريبات «العلم الأزرق» التي بدأت في الثاني من نوفمبر وتستمر أسبوعين، قوات جوية من إيطاليا والهند وفرنسا والولايات المتحدة وبولندا وألمانيا واليونان، وتجري التدريبات في قاعدة عوفدا في المنطقة الجنوبية. وتعد هذه المشاركة الأولى للطيران الألماني والفرنسي في تدريبات جوية بإسرائيل. وهذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها الهند أيضاً إلى التدريبات التي تُجرى كل عامين.

وقال الكولونيل إيتامار قائد قاعدة عوفدا: «إننا نوفر لهم ساحة تتمتع بالتكنولوجيا الفائقة». ويشارك أكثر من ألف عنصر من القوات الجوية من الدول الثماني بما فيها إسرائيل، في هذا الحدث الذي وصفته القوات الجوية الإسرائيلية بأنه «ذو معنى استراتيجي عميق» من أجل «التعاون الاستراتيجي الدولي». وتواجه الدول المشاركة في التدريبات سرب القوات الجوية الإسرائيلية رقم 115 الذي سيلعب دور العدو في محاكاة حربية.

وقال إيتامار: «لا يتعلق الأمر بالنصر أو الهزيمة، بل بتحسين الاستعداد القتالي».