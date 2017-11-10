اليونان ترحّل لاجئين إلى تركيا

أعادت اليونان، أمس، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، ترحيل 19 مهاجراً إلى تركيا. وقالت الشرطة اليونانية إن المهاجرين، الذين ينحدرون من باكستان وإيران والمغرب والعراق وغينيا وسيراليون والكاميرون وجمهورية الدومنيكان، نقلوا من جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجة إلى ميناء ديكيلي التركي.

وأضافت الشرطة أن ترحيل هؤلاء المهاجرين يأتي في إطار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بخصوص اللاجئين.

وينص الاتفاق، الذي أبرم في مارس 2016، على أن الداخلين إلى اليونان بصورة غير رسمية من الباحثين عن الحماية يرحلون إلى تركيا إن لم يقبلوا كلاجئين داخل اليونان.