زلزال بقوة 2. 4 درجات يضرب جنوب شرقي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 2. 4 درجات على مقياس ريختر مدينة أنار في محافظة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران. وذكرت وكالة أنباء فارس أن الهزة وقعت أمس على عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض. ولم ترد أي تقارير عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية، من بينها زلزالان الأكثر دموية، وقع أحدهما في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7. 7 درجات على مقياس ريختر وخلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر، 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.