فيضانات

المصدر:
  • أي بي ايه
التاريخ:
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جندي يساعد امرأة على المشي في الوحل بعد الفيضانات من نهر لا بايلا في بلدية كورينتو، بمقاطعة كاوكا في كولومبيا

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