جندي يساعد امرأة على المشي في الوحل بعد الفيضانات من نهر لا بايلا في بلدية كورينتو، بمقاطعة كاوكا في كولومبيا
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الإمارات تؤكد ضرورة الالتزام بعدم السفر إلى لبنان
جددت الإمارات أمس ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى.
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السعودية تتوعّد بإجراءات ضد إرهاب الحوثيين
أظهرت المملكة العربية السعودية حزماً صارماً تجاه إيران ومليشياتها، بإعلانها أنّها ستتخذ إجراءات للرد على عدوان مليشيات
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كتاب فرنسي يفضح دور الدوحة في اغتيال القذافي
كشف صحافيان فرنسيان مزيداً من المعلومات، بشأن تورط قطر في زعزعة استقرار الدول وتهديد أمنها القومي وتناول الصحافيان في
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قطر وحزب الله.. تحالف انتهازي
كشفت تقارير إعلامية، عن أن قوات من حزب الله اللبناني، باتت الآن هي المسيطرة على حماية قصر أمير قطر في الدوحة، في وقت
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السيسي: عزلة قطر مستمرة
جدد الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بشأن التعامل مع قطر، مشيراً إلى أن حل الأمر
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لجنة دولية لإنصاف ضحايا كأس العالم 2022
أعلنت منظمات حقوقية مشاركة في اجتماع الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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ضحية حفيد البنا الثانية تروي تفاصيل اغتصابها
عقد القضاء الفرنسي، أمس جلسة استماع لأقوال الضحية الثانية لحفيد حسن البنا مؤسس الإخوان الإرهابية، طارق رمضان، التي
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«الهلال» الإماراتي توقّع اتفاقية إنشاء وإعادة تأهيل فصول دراسية في شبوة
وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة، أمس، اتفاقية إنشاء وتشييد 12 فصلاً دراسياً
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محمد الحوثي.. عميل إيران واجهة الانقلاب
لم يكن اليمن ومصلحة شعبه يوماً على أجندة الانقلابيين، لعل كل ما يهم هذه الشرذمة تنفيذ أجندة إيران ومشروعها التوسّعي،
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«تنسيق المساعدات» يناقش إغاثات ديسمبر المقبل
ناقش مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة لليمن في اجتماعه الـ18، أمس، بمركز الملك سلمان للإغاثة في الرياض،
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الرياض تكشف عن 208 موقوفين بشبهة الفساد
كشفت النيابة العامة السعودية عدد الموقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد، معلنة عن الإفراج عن 7 من أصل 208، وأن عمليات
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الشرعية تحرّر مواقع استراتيجية شرق صنعاء
حقّق الجيش الوطني انتصارات على الانقلابيين على عدة جبهات، وقتل رئيس عمليات القوات الخاصة التابعة لميليشيات الحوثي، و15