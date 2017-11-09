الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات ضد فنزويلا

أعطى سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، أمس، لإقرار عقوبات بينها حظر على توريد الأسلحة إلى فنزويلا، وذلك رداً على الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد، وفق مصادر دبلوماسية. كما تحظّر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة إلكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وتنص العقوبات أيضاً على وضع إطار قانوني يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضع على اللائحة السوداء شخصيات أو كيانات «شركات ومؤسسات وأحزاب وجمعيات» تمّ فرض عقوبات عليهم بسبب مشاركتهم في قمع المعارضة، وفق المصادر. وسيؤدي إدراج الأشخاص على هذه اللائحة السوداء إلى تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وحظر إعطائهم تأشيرة دخول إلى الاتحاد.

وقال أحد المصادر إنّ الدول الـ28 قد تقرر في ديسمبر المقبل ما إذا كانت ستُدرج شخصيات من النظام الفنزويلي على هذه اللائحة في ضوء تطور الأوضاع، مضيفاً: «الهدف السياسي يبقى دفع الحكومة إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة، وبالتالي المساهمة في التغلب على الأزمة السياسية الحالية، الإطار القانوني نظام تدريجي ومرن ويمكن الرجوع عنه».