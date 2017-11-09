واشنطن: يجب ألا يُفاجأ العالم بإرهاب حزب الله

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نوريت أن العالم يجب ألّا يُفاجأ بنشاطات ميليشيات حزب الله الإرهابية بسبب تاريخها الطويل في هذا المجال. وأضافت الناطقة في تصريحات صحافية: «جميعنا يعرف نوعية النشاطات التي يقوم بها حزب الله، نحن الأميركيين تحدثنا عن هذا سابقاً وعن تفجير ثكنات الجنود الأميركيين، حيث إنه مسؤول عن مقتل المئات من جنودنا، لذلك يجب ألّا يكون مفاجئاً أن حزب الله هو منظمة إرهابية».

وذكرت نوريت بهجوم حزب الله على ثكنات الجنود الأميركيين، مردفةً: «ليس مفاجئاً أيضاً أن تنزعج المملكة العربية السعودية من إطلاق صاروخ على أراضيها». وأوضحت نوريت أن الولايات المتحدة تدعم الحكومة اللبنانية، لكنها تصنّف حزب الله منظمةً إرهابية.

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن الحكومة اللبنانية لا تزال قائمة برغم استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. ونقلت مصادر عن بري عقب اجتماع أمس، أن استقالة الحريري لن تغيّر بهذا الشكل كامل أوصاف الحكومة.