الإ يقاع بـ «خلية تلغرام» في فرنسا وسويسرا

أوقفت السلطات الأمنية عشرة أشخاص، أمس، في المنطقة الباريسية وجنوب فرنسا وسويسرا، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من التحقيق. وأضافت المصادر أنّ الموقوفين كانوا ضمن مجموعة على تطبيق «تلغرام» للرسائل المشفرة الذي غالبا ما يستخدمه المتطرّفون، واستخدمت تعابير مثيرة للقلق، مؤكدة جزئياً معلومات أوردتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وقال مصدر قضائي إنّ العملية تهدف لتحديد الخطوط العريضة للمخططات التي كانوا يعدون لها.

وأوضحت مصادر متطابقة، أنّ تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً غالبيتهم معروفون من الأجهزة الأمنية، أوقفوا في جنوب شرق فرنسا وفي المنطقة الباريسية بينما أوقف شخص في سويسرا.

وفتح تحقيق قضائي في 19 يوليو الماضي حول أحداث يمكن اعتبارها تجمع عصابة أشرار إرهابية إجرامية وتحرض بشكل مباشر على ارتكاب فعل إرهابي من خلال وسيلة اتصال عبر الإنترنت. وأوضح مصدر قضائي أنّ التحقيقات أتاحت تحديد هوية شخص في سويسرا كان لديه نشاط مكثف على الشبكات الاجتماعية «تلغرام»، كما كشفت وجود اتصالات بينه وبين أفراد مقيمين في فرنسا كان يتحدث معهم عن خطط لأعمال عنف غير محددة في هذه المرحلة.

وكشفت مصادر مقرّبة من الملف أنّ الموقوف في سويسرا كان لديه اتصال على الإنترنت مع فتى في الـ 13 يشتبه انه يعد لاعتداء متطرّف بالسكين. وأوقف الفتى الفرنسي في المنطقة الباريسية عشية عيد الموسيقى المصادف في 21 يونيو، وأُخضع للاستجواب من قبل قاض لمكافحة الإرهاب وضعه قيد التوقيف الاحترازي.

وقال أحد هذه المصادر، إنّ الفتى المولود في العام 2003 بجنوب باريس، كان على وشك الانتقال إلى التنفيذ، وأنّه عثر على صورة له على شبكات تواصل اجتماعي وهو يحمل ورقة يعلن فيها ولاءه لتنظيم داعش.