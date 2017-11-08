طرد مريب يخلي برلمان اسكتلندا

المصدر:
  • أندبرة - وكالات
التاريخ:

مبنى البرلمان الاسكتلندي - أرشيفية

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أعلنت شرطة أدنبرة أنه تم إخلاء مبنى البرلمان الاسكتلندي، أمس، بعد العثور على «طرد مريب». وأوضحت الشرطة في بيان: «استجابت الشرطة في أدنبرة لاستدعاء من البرلمان الاسكتلندي حوالي الساعة 11:35 صباحاً يوم الثلاثاء، بعد اكتشاف طرد مريب»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وأضافت أنه تم إخلاء المبنى كإجراء وقائي، لافتة إلى أن عمليات البحث والتحري مستمرّة.

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