طرد مريب يخلي برلمان اسكتلندا

أعلنت شرطة أدنبرة أنه تم إخلاء مبنى البرلمان الاسكتلندي، أمس، بعد العثور على «طرد مريب». وأوضحت الشرطة في بيان: «استجابت الشرطة في أدنبرة لاستدعاء من البرلمان الاسكتلندي حوالي الساعة 11:35 صباحاً يوم الثلاثاء، بعد اكتشاف طرد مريب»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وأضافت أنه تم إخلاء المبنى كإجراء وقائي، لافتة إلى أن عمليات البحث والتحري مستمرّة.