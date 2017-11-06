اعتقال مئات المتظاهرين ضد بوتين

أوقفت الشرطة الروسية 380 شخصاً على الأقل أمس، خلال تجمعات بلا تراخيص في عدد من المدن الروسية ضد الرئيس فلاديمير بوتين بدعوة من معارض قومي فر إلى باريس.

ودعا المعارض فياتشيسلاف مالتسيف، المرشح السابق في الانتخابات التشريعية في 2016 ومدير قناة سياسية يتابعها عدد كبير من مؤيديه على يوتيوب، إلى «ثورة للشعب» عبر تجمعات في مختلف أنحاء روسيا للإطاحة بحكم فلاديمير بوتين. ونشر دعوته على موقعه من فرنسا، حيث أكد إقامته بعد مغادرة روسيا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية «او في دي-انفو» المتخصصة بمتابعة الاعتقالات أن 380 شخصاً اعتقلوا، بينهم 13 في سان بطرسبورغ و346 في موسكو. وكانت الشرطة أعلنت بعد الظهر توقيف 263 شخصاً في موسكو.

وأفادت وكالة الأنباء تاس أن عدداً من الموقوفين كانوا يحملون سكاكين وأدوات قتال يدوية وأسلحة تطلق رصاصاً مطاطياً. وتابعت المنظمة أن المتظاهرين سيخضعون لاستجواب عناصر لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية الكبرى في روسيا.

وكتب الصحافي في الإذاعة المعارضة «صدى موسكو» اندري ييجوف على تويتر أنه تم توقيفه، ونشر تسجيل فيديو صور داخل شاحنة للشرطة، موضحاً أن معظم المعتقلين شبان في العشرينات من العمر، وقد أفرج عنه من دون ملاحقات.