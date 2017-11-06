الإمارات تترأس الاجتماع الثاني لمنظمة «الانتوساي»

ترأس رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب بن سعيد العميمي، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الانتوساي» في دورته الـ70 الذي يعقد في النمسا خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الحالي.

وهذا الاجتماع هو الثاني للمجلس التنفيذي «للانتوساي» برئاسة دولة الإمارات ممثلة بديوان المحاسبة منذ مؤتمر «الانكوساي 22» الذي عقد في ديسمبر 2016 في أبوظبي.

وقال رئيس ديوان المحاسبة ان الاجتماع سيبحث عدة مواضيع تتعلق بسير مختلف جوانب العمل في المنظمة، لافتا الى أنه بصفته رئيسا للمجلس سيقدم تقريرا حول النشاطات والأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والخطة المتوقع تنفيذها خلال المرحلة القادمة بشأن تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للمنظمة 2017-2022.

كما سينظر الاجتماع في تقرير الأمين العام حول الأداء المالي للمنظمة، بالإضافة الى تقارير رؤساء الأهداف الرئيسية الأربعة - المعايير المهنية.. وبناء القدرات.. وتبادل المعرفة.. وتعزيز مكانة الانتوساي كمنظمة دولية.