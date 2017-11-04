مذكرة توقيف بحق رئيس كتالونيا المعزول

قالت المحكمة العليا الإسبانية في بيان، أمس، إن أحد القضاة أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس إقليم كتالونيا المعزول كارلس بودجمون، وأربعة من أعضاء حكومته السابقين وجميعهم حالياً في بلجيكا. وتوجه بودجمون ومساعدوه إلى بلجيكا بعدما أقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي حكومة كتالونيا عقب ساعات من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا. ويواجه بودجمون وزملاؤه تهم التمرد ونشر الفتنة وإساءة استخدام المال العام وخيانة الأمانة.
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