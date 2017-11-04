الأمم المتحدة: 10 ملايين شخص بلا جنسية في العالم

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، إنّ ما يقدر بعشرة ملايين شخص في أنحاء العالم بلا جنسية، بينهم ثلاثة ملايين مسجلون رسمياً. وقالت المفوضية إن أقلية الروهينغا في ميانمار تشكل أكبر أقلية بلا جنسية في العالم، مع هروب نحو 600 ألف شخص من العنف والاضطهاد منذ أواخر أغسطس ولجوئهم إلى بنغلاديش.

وفي تقرير لها دعت المفوضية الحكومات إلى الكف عن الممارسات التي تنطوي على تمييز خلال فترة أقصاها عام 2024. وقالت كارول باتشلور مديرة قسم الحماية الدولية بالمفوضية في إفادة صحافية: «إذا كنت تعيش في هذا العالم بلا جنسية فأنت بلا هوية وبلا توثيق وبلا حقوق أو استحقاقات نعتبرها أموراً مسلماً بها، كالحصول على وظيفة وتلقي تعليم وأن تعلم أن ابنك ينتمي إلى مكان ما».