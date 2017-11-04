بروكسل تدرس طلب إسبانيا تسليم رئيس كاتالونيا المقال

أعلن متحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، الجمعة، لوكالة "فرانس برس"، أن القضاء "سيدرس" مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون.

وقال المتحدث إريك فان در سيبت: "سندرسها ثم نسلمها إلى قاضي تحقيق" وكان القضاء الإسباني أصدر مذكرة توقيف مساء الجمعة بحق بوتشيمون مع 4 من "وزرائه" الموجودين في بلجيكا.

وأصدر قاضي تحقيق مذكرة التوقيف بحق الخمسة، موجها إليهم تهم "التمرد والتحريض واختلاس أموال عامة وعصيان السلطة"، حسب بيان صادر عن المحكمة التي سبق وأن أوقفت الخميس 8 آخرين من أعضاء الحكومة في كتالونيا.

وتزامنت هذه التطورات مع إعلان رئيس كتالونيا المقال، الجمعة، من بروكسل "استعداده للترشح" إلى انتخابات 21 ديسمبر المقبل في إسبانيا، حتى ولو اضطر للقيام بحملته الانتخابية من الخارج.

وقال بوتشيمون في مقابلة مع تلفزيون "آر تي بي أف" البلجيكي: "أنا مستعد للترشح، أريد أن أكون بمثابة رسول لمواطني". وشدد من جهة ثانية على ضرورة الحصول من مدريد على "التزام منها بالتقيد بنتيجة هذه الانتخابات".

ومما قاله بوتشيمون أيضا خلال هذه المقابلة: "سأتوجه إلى القضاء ولكن إلى القضاء الحقيقي (...) لقد طلبت من محاميي إبلاغ القضاء البلجيكي بأنني مستعد تماما للتعاون"، معتبرا القضاء الإسباني "مسيسا".