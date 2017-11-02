ترامب يختار جيرومي باول كرئيس جديد لمجلس الاحتياط الاتحادي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس اختيار عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي "جيرومي باول" كرئيس جديد للمجلس خلفا للرئيسة الحالية جانيت يلين التي تنتهي فترة رئاستها بنهاية يناير المقبل.

ويحتاج "جيرومي باول" إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي حتى يصبح قرار تعيينه ساريا.

عمل باول كمحامي ومصرفي في قطاع بنوك الاستثمار، وكعضو في مجلس محافظي مجلس الاحتياط الاتحادي فهو يتمتع بنفوذ واسع داخل المجلس منذ 2012.

كما يعتبر باول كما هو الحال بالنسبة ليلين، من "الحمائم" داخل مجلس الاحتياط حيث يفضل السياسات النقدية التوسعية المرنة الداعمة للنمو الاقتصادي، في حين يرى "الصقور" أنه من الأفضل تبني سياسات نقدية متشددة.