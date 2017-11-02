شاب مغربي يثير المخاوف في مطار فرانكفورت

بعد إغلاق المدرج الغربي لمطار فرانكفورت لمدة نصف ساعة تقريبا، تمكنت الشرطة الألمانية من إلقاء القبض على طالب لجوء مغربي الجنسية تسلل إلى المطار في ظروف غير واضحة. فيما تواصل السلطات التحقيق مع الشاب لمعرفة الحيثيات.

وذكر موقع "فوكس" الألماني أن طالب لجوء مغربيا (17 عاما) تسبب في إثارة المخاوف في مدرج مطار فرانكفورت عقب دخوله إليه. فيما أغلق المدرج الغربي أمس الأربعاء لمدة نصف ساعة تقريبا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الألمانية أن الشاب المغربي وصل بعد ظهر أمس الأربعاء إلى مدرج أكبر مطار في ألمانيا بصورة غير واضحة. مضيفا أن الشاب قدم طلبا للجوء بعد نصف ساعة من إلقاء القبض عليه.

وقال نفس المتحدث إن زمن وكيفية وصول الشاب إلى ألمانيا كانت تبدو في البداية غير واضحة، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على وجود خلفية إرهابية. فيما تحقق السلطات الأمنية معه بسبب أمور من بينها أمور تتعلق بتجاوزات أمن الطيران.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت الشرطة الألمانية أن موظفا من شركة "لوفتهانزا" للطيران أبلغ خدمة أمن المطار في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر أن شخصا يتواجد بالقرب من حظيرة صيانة طائرة من نوع "ايه 380".

وأضافت الشرطة أنها باشرت عمليات البحث عن المتسلل بالقرب من المدرج، الذي كانت تقف بجانبه أيضا طائرة هليكوبتر، فتمكنت من إلقاء القبض عليه بالقرب من المدرج المغلق.

من جهة أخرى، أكد موقع "فيلت" الألماني نقلا عن متحدث باسم مطار فرانكفورت أنه رغم الإغلاق المؤقت للمدرج الغربي، غير أن ذلك لم يؤثر على حركة الملاحة الجوية.