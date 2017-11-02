استطلاع: ارتفاع شعبية تحالف ميركل

سرعان ما تبددت مجدّداً القفزة الصغيرة التي حققها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في شعبيته على مستوى ألمانيا، عقب نجاحه في انتخابات البرلمان المحلي في ولاية سكسونيا السفلى، إذ أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، تراجعاً في شعبية الاشتراكيين الديمقراطيين من 22 إلى 20 في المئة. في المقابل، ارتفعت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، من 31 في المئة الأسبوع الماضي إلى 33 في المئة هذا الأسبوع.

ووفق استطلاع الرأي فإنّ ميركل كانت ستحصل على تأييد 49 في المئة، إذا كان يحق للألمان انتخاب مستشار بلدهم على نحو مباشر. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي على نسبة 11 في المئة، وكذلك الحال بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وارتفعت شعبية الخضر عن الأسبوع الماضي بمقدار 1 في المئة، بينما استقرت شعبية كل من البديل الألماني والديمقراطيين الأحرار. في المقابل، تراجعت شعبية حزب اليسار بنسبة 1 في المئة ليحصل على 9 في المئة.

وأجرى الاستطلاع معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «شتيرن» الألمانية ومحطة «آر تي إل» التليفزيونية. شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الماضي 2500 ألماني.