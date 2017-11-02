استئناف مفاوضات «بريكست» 9 نوفمبر

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، أمس، أنّ مفاوضات بريكست مع بروكسل ستستأنف في التاسع وليس الثامن من نوفمبر، كما أعلن الوزير البريطاني المكلف الملف ديفيد ديفيس سابقاً. وقالت وزارة بريكست في بيان، إنّ المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه وديفيد ديفيس اتفقا أمس على أن يجتمع الفريقان في 9 و10 نوفمبر الجاري.

ووفق التعديل الجديد فقد تمّ اختصار مدة الجولة السادسة التي أعلن ديفيس الاثنين أنّها ستجري من 8 إلى 10 من نوفمبر، والتي قال حينها إنّ المباحثات ستشكّل الفرصة الأولى للوقوف على ما تمّ التوصل إليه خلال قمة قادة الدول والحكومات في 19 و20 أكتوبر الماضي في بروكسل، مضيفاً أنّ لندن تأمل في تكثيف المفاوضات.