تقارير تشير لمقتل 200 شخص بموقع نووي في كوريا الشمالية

قتل ما لا يقل عن 200 مواطن كوري شمالي، إثر انهيار نفق بالقرب من موقع اختبار نووي، وفقاً لما قاله مسؤول بكوريا الشمالية لوكالة أنباء، أمس.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن مسؤول بكوريا الشمالية أن الحادث وقع خلال عملية بناء لنفق تحت الأرض في موقع بوكيونغ لإجراء التجارب النووية، الواقع في شمال شرق كوريا الشمالية، في يوم 10 أكتوبر.

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء، نقلت عنها «الميرور»، فإن نحو 100 من الأشخاص كانوا محاصرين في أنفاق تحت الأرض، وأنه أثناء عملية الإنقاذ وقع انهيار آخر، ما رفع العدد الكلي للقتلى إلى نحو 200 شخص.

كما أعلنت قناة «أساهي» التلفزيونية اليابانية نقلاً عن مصادر كورية شمالية لم تكشف عنها، أن النفق انهار مطلع سبتمبر، بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية سادس وأكبر اختبار نووي تحت الأرض بتاريخ 3 سبتمبر. وحذر خبراء بأن الاختبارات التي تجري تحت الأرض قد تتسبب بانهيار جبل في المنطقة وتسرب إشعاعات قرب الحدود الصينية.

وتسبب الاختبار الأخير، وهو السادس الذي يجري في الموقع منذ العام 2006، بحدوث انهيارات أرضية في المنطقة ذاتها ومحيطها، بحسب ما أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية في اليوم التالي.وأظهرت الصور التي نشرها موقع «38 نورث» المعني بالتحليلات المرتبطة بكوريا الشمالية تغييرات في سطح موقع بوكيونغ حيث ارتفعت أراض جراء الهزات، فيما وقعت انهيارات أرضية. وأحدث الانفجار زلزالا بلغت قوته 6,3 درجات، وفقاً لوكالة المسح الجيولوجي الأميركي، تبعه زلزال آخر بقوة 4,1 درجات.