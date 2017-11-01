٦ قتلى بدهس وإطلاق نار في نيويورك

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم الليلة الماضية بينما أصيب 15 في حادثة دهس سيارة لمشاة وإطلاق نار في نيويورك، بحسب تقارير أولية لم تؤكدها الشرطة الكنها أعلنت سقوط قتلى ومصابين بعد قيادة سيارة على مسار للدراجات قرب مركز التجارة العالمي. ولم تستبعد الشرطة فرضية العمل الإرهابي.

وذكرت أنها تحقق مع شخص احتجزته إثر إطلاق نار في مانهاتن. وقال مسؤولون إن سيارة صدمت المارة في مانهاتن السفلى ثم جرى إطلاق نار. وأشار حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو في بيان، إلى أنه اطلع على الوضع وأنه توجه إلى المكان. نيويورك - وكالات

