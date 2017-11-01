5 قتلى بتفجير انتحاري في كابول

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون بجروح أمس، حين فجر انتحاري يعتقد أنه فتى عمره 12 عاماً على دراجة بخارية نفسه في الحي الدبلوماسي المحصن في كابول، في اعتداء تبناه تنظيم داعش.

وقال مصدر أمني غربي إن منفذ الاعتداء كان يستهدف على الأرجح موظفين خارجين من وزارة الدفاع الأفغانية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية إسماعيل كاووسي إن الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين من بينهم نساء.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أن «الاعتداء نفذه انتحاري صغير السن، فتى نعتقد أن عمره 13 أو 15 عاماً، قتل أربعة على الأقل وأصاب أكثر من 12 مدنياً». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع دولت وزيري، «تشير معلوماتنا الأولية إلى أن المهاجم الانتحاري كان على دراجة نارية. مر عبر نقطة التفتيش الأولى ولكن تم توقيفه عند الحاجز الثاني، حيث فجر نفسه».