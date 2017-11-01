مقتل وإصابة 22 شخصاً في حادث دهس مانهاتن

قالت شرطة مدينة نيويورك إن عددا من الناس لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر عندما دهست سيارة مجموعة من الأشخاص في طريق مخصص للدراجات على نهر هدسون بمنطقة مانهاتن بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

فيما أفادت وسائل إعلام بمقتل 7 أشخاص وإصابة 15 أخرين جراء الحادث، فيما نقلت وسائل إعلام أميركية عن شرطة نيويورك أنها لا تستبعد فرضية العمل الإرهابي في الحادثة.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن مركبة صدمت مركبة أخرى ثم خرج سائق إحدى السيارتين ومعه أسلحة نارية لكن الشرطة أصابته بالرصاص.

وقالت الشرطة إنها اقتادت المشتبه به إلى مركز احتجاز.

وقال شاهد للقناة السابعة بشبكة إيه.بي.سي إنه رأى شاحنة بيك أب بيضاء تسير جنوبا بأقصى سرعتها على طريق للدراجات بامتداد طريق ويست سايد السريع وصدمت عددا من الناس.

وقال الشاهد الذي اكتفى بذكر المقطع الأول من اسمه وهو يوجين إنه سمع نحو تسع أو عشر طلقات نارية لكنه لم يعرف مصدرها.

وأظهر تسجيل فيديو جرى تصويره من موقع الحادث على ما يبدو ونشر على الانترنت دراجات متناثرة على طريق الدراجات وشخصين يرقدان على الأرض.

وقال مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الحاكم توجه إلى مسرح الحادث.