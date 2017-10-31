إطلاق نار في منهاتن بنيويورك يوقع عدداً من الجرحى

قالت وسائل إعلام إن عددا من الجرحى سقطوا في إطلاق نار في منهاتن بنيويورك وأن هناك انتشارا أمنيا لشرطة نيويورك بعد إطلاق النار.
قالت وسائل إعلام إن عددا من الجرحى سقطوا في إطلاق نار في منهاتن بنيويورك وأن هناك انتشارا أمنيا لشرطة نيويورك بعد إطلاق النار.
قالت وسائل إعلام إن عددا من الجرحى سقطوا في إطلاق نار في منهاتن بنيويورك وأن هناك انتشارا أمنيا لشرطة نيويورك بعد إطلاق
قالت مصادر أمنية مصرية، الثلاثاء، إن اشتباكات اندلعت في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، عقب محاولة هجوم تمركز أمني، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا.
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن استهداف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، هو منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس،
قالت مصادر مصرية إن القوات الأمنية حررت الضابط محمد الحايس الذي كان مختطفا لدى منفذي هجوم الواحات، في وقت سابق من الشهر الجاري.
اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، اليوم الثلاثاء، أن الحملة القطرية على مجلس التعاون الخليجي تكشف رغبتها في إضعافه.
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن استنكاره للهجمة الاعلامية غير المسؤولة التي تقوم بها بعض وسائل الاعلام القطرية تجاه مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس ممثلة في أمينها العام
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، بالسجن المؤبد على 10 متهمين، في تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها، وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها، وأسلحة نارية.
أمرت محكمة يوم الاثنين نيجيريا بدفع 88 مليار نايرا (288 مليون دولار) تعويضات لضحايا الحرب الأهلية عام 1967
ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر سواحل كاليدونيا الجديدة، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس،
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعذّر حضور بلاده «أي قمة أو اجتماع خليجي»
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الجيش الليبي يقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وشدد شكري على