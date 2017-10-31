إطلاق نار في منهاتن بنيويورك يوقع عدداً من الجرحى

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قالت وسائل إعلام إن عددا من الجرحى سقطوا في إطلاق نار في منهاتن بنيويورك وأن هناك انتشارا أمنيا لشرطة نيويورك بعد إطلاق النار.

 

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