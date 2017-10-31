إطلاق نار في منهاتن بنيويورك يوقع عدداً من الجرحى

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن استهداف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، هو منطق من يتهرب من مسؤوليته، وهدفه وأد المجلس،