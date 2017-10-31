محكمة تأمر نيجيريا بدفع 288 مليون دولار لضحايا حرب 1967

أمرت محكمة يوم الاثنين نيجيريا بدفع 88 مليار نايرا (288 مليون دولار) تعويضات لضحايا الحرب الأهلية عام 1967 لفشلها في إزالة الألغام من الأرض وتطهيرها من الأسلحة الأخرى بعد نهاية العمليات القتالية.

ويدعو القرار الحكومة لدفع 50 مليار نايرا مباشرة لضحايا الحرب في 11 ولاية وتخصيص 38 مليار نايرا لإزالة الألغام وبناء مدارس ومحاكم وكنائس ومساجد في المناطق المتضررة.

وقال قاض بمحكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنه لا تزال هناك "كميات كبيرة" من القنابل الحية التي تمنع الناس من استخدام أراضيها الزراعية منذ انتهاء الحرب عام 1970.

ولا يتحتم على الدول ذات السيادة الالتزام بقرارات المحكمة ولا يوجد إطار يجعلها ملزمة. ولم يصدر تعليق فوري من مكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري على القرار.

ولقي مليون شخص حتفهم في الحرب الأهلية التي دارت من 1967 إلى 1970 نتيجة محاولة إقليم بيافرا الانفصال عن الدولة وإعلان جمهورية بيافرا التي لم تدم طويلا.