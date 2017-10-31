زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر سواحل كاليدونيا الجديدة، وهي أراض فرنسية في جنوب المحيط الهادئ، يوم الاثنين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وكان مركز الزلزال يقع على بعد 48ر117 كيلومتر شرق مدينة تادين، في جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة، التي تقع فيما يعرف بـ "حلقة النار" في جنوب المحيط الهادئ.

وقال مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) بالمحيط الهادىء في هاواي إن الزلزال الذى كان مركزه على عمق 15 كيلومترا تحت قاع البحر لم يتسبب في حدوث تسونامي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، غير أن وسائل إعلام محلية قالت إنه تم الشعور بالزلزال شرقي العاصمة نوميا.

وتقع كاليدونيا الجديدة، التي تشتهر بتردد السياح عل شواطئها وشعابها المرجانية، على بعد حوالي 1500 كيلومتر شرقي أستراليا.

