حكم إسبانيا المباشر لكتالونيا يدخل حيز التنفيذ

دخل حكم إسبانيا المباشر لإقليم كتالونيا حيز التنفيذ بسلاسة أمس، فيما تجاهل الموظفون الدعوات إلى العصيان المدني، وذهبوا إلى أعمالهم، ووافقت الأحزاب الداعية إلى الانفصال على خوض انتخابات جديدة، وهو ما يعني القبول الضمني بحل حكومة الإقليم.

وساد الهدوء شوارع برشلونة أمس، لينهي عطلة أسبوع خيّم عليها الغموض، إذ لم يكن واضحاً كيف سيكون رد فعل الإقليم على فرض الحكم المباشر.

وقال بعض من أعضاء الإدارة المقالة في كاتالونيا إنهم لن يقبلوا بإقالتهم، لكن الحزبين الكبيرين في الإقليم قالا إنهما سيشاركان في الانتخابات فيما يمثل قبولاً مبطناً بحل البرلمان.

ولم تنجح الدعوة إلى عصيان مدني واسع النطاق وجّهتها جماعات مدنية رئيسة، تقف وراء حملة الانفصال في استقطاب الكثير من المؤيدين. وذهب معظم العاملين في القطاع الحكومي مثل المعلمين ورجال الإطفاء ورجال الشرطة إلى أماكن عملهم كالمعتاد أمس، ولم تظهر بوادر لغياب أعداد كبيرة.

وتقدم المدعي العام في اسبانيا بشكوى ضد اعضاء حكومة الاقليم السابقين بتهمة العصيان واختلاس اموال، وقال المدعي العام ان «المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم في كاتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم الى ازمة مؤسساتية افضت الى اعلان استقلال احادي الجانب».وطلب بان يتم استدعاؤهم «بشكل عاجل» وتوقيفهم اذا لم ينفذوا طلب الاستدعاء.

وقال مسؤولون في الحكومة الإسبانية إن رئيس إقليم كاتالونيا، كارليس بويغديمونت، قد توجه مع وزرائه المقالين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المتوقع أن يطلبوا اللجوء السياسي هناك.يأتي ذلك فيما أحكمت الحكومة المركزية في مدريد سيطرتها على مقار الحكومة الكتالونية وأملهت المسؤولين الكتالونيين وقتا قصيرا لجمع أمتعتهم من المقار.

وكان وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن قد قال إن بلاده قد تمنح اللجوء لرئيس إقليم كاتالونيا المقال، في دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة إسبانية.

وقال مصدر برلماني أمس ن برلمان كاتالونيا ألغى اجتماعا كان مرتقبا اليوم الثلاثاء بعدما فرضت الحكومة الأسبانية الحكم المباشر على الإقليم، مؤكدا قبول المجلس التشريعي للإقليم قرار مدريد بحله.وتخضع سلطة الحكومة المركزية على الإقليم لاختبار ا بعد أن قال أعضاء بارزون في إدارة الإقليم إنهم لا يقبلون الخطوة ودعت إحدى الجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية إلى العصيان المدني للحكم.

واستبدلت مدريد كبار قادة الشرطة في كاتالونيا فيما حض قائدهم السابق الضباط على الانصياع إلى أوامر رؤسائهم الجدد. وأفاد ناطق باسم الشرطة أنه قد طُلب من المكاتب الحكومية المحلية إزالة صور رئيس الاقليم. وينتظر حاليا أن يتلقى 200 ألف موظف مدني كاتالوني أوامرهم بشكل مباشر من مدريد.