وزير خارجية بريطانيا: وعد بلفور «لم يتحقق بالكامل»

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن الإعلان البريطاني الذي وضع قبل 100 عام، أساساً لإقامة إسرائيل لم يتم الوفاء به بشكل كامل.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بريطانيا يوم الخميس المقبل، للقاء نظيرته البريطانية تيريزا ماي، وجونسون في ذكرى إصدار وعد بلفور. وفي مقال بصحيفة «ديلي تلغراف» قبل زيارة نتنياهو، وصف جونسون نفسه بأنه «صديق لإسرائيل»، لكنه قال أيضاً إنه «تأثر بشدة بمعاناة المتضررين والمطرودين بنشأتها».

وقال: «التحذير المهم في وعد بلفور الذي كان يهدف إلى حماية الطوائف الأخرى، لم يتحقق بالكامل»، في إشارة إلى الوثيقة التي دعت إلى ضرورة عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف الأخرى غير اليهودية. وأشار جونسون أيضاً إلى قضية المستوطنات في مقاله، قائلاً إن حل الدولتين يجب أن يشمل دولة فلسطينية متصلة الأراضي وقابلة للحياة إلى جانب «إسرائيل آمنة»، واقترح السعي لاتفاق سلام استناداً إلى حدود 1967 مع تبادل الأراضي.