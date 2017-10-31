طالبان تعلن تدهور صحة رهينة أميركي

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، أن أستاذاً جامعياً أميركياً مخطوفاً في أفغانستان مريض للغاية وبحاجة لرعاية طبية عاجلة. وتعرض الأستاذ الأميركي، كيفن كينغ، للخطف مع زميل أسترالي له في الجامعة الأميركية في أفغانستان، تحت تهديد السلاح في كابول العام الماضي. وقال ناطق باسم طالبان، إن كينغ يعاني من مرض «خطير» في القلب ومشاكل في الكليتين.

وأضاف في بيان «اشتد عليه المرض، تورمت قدماه وأحياناً يفقد الوعي وتسوء حالته كل يوم. حاولنا علاجه من وقت لآخر، ولكن ليس لدينا منشآت طبية لأننا في حالة حرب». وكان كينغ وزميله الأسترالي تيموثي ويكس خطفا في أغسطس عام 2016 أثناء عودتهما إلى مجمع في العاصمة الأفغانية. ويعتقد مسؤولون أفغان وغربيون أنهما محتجزان لدى شبكة حقاني الإرهابية التي تربطها صلات بطالبان التي نفذت العديد من جرائم الخطف من قبل. واعترف المسؤولون بتنفيذ محاولة إنقاذ فاشلة في شرقي أفغانستان بعد شهور من خطفهما.