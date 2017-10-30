قبلة الجدار بين ترامب ونتانياهو

ظهر على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، رسم جرافيتي جديد يصور هذه المرة قبلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ويعتقد أن الجرافيتي من أعمال فنان أسترالي يستخدم اسماً مستعاراً هو (لاش ساكس). وقال الفنان الذي كان ملثماً بجوار قطاع أسمنتي من الجدار الإسرائيلي في بيت لحم، إنه يتمنى أن يجذب الرسم الانتباه إلى الفلسطينيين العالقين في سجن كبير. وأصبح الجدار العازل في بيت لحم مساحة للفن الاحتجاجي والتعبير عن مخاوف الفلسطينيين من أن يستقطع أراضي قد تحرمهم من إقامة دولة في المستقبل.

وقال الفنان إنه رسم الجرافيتي أثناء الليل. وأضاف أن «الجدار في حد ذاته رسالة. لست بحاجة لكتابة عبارة مثل الحرية لفلسطين أو شيء مباشر من هذا القبيل... سيتجاهله الناس». وتابع بلغة إنجليزية ولهجة أسترالية: «أرسم ما أرسمه عادة وربما سيبدأ الناس في النظر إلى الخلفية ورؤية الأسلاك الشائكة ورؤية الناس المحاصرين هنا وربما سيعود هذا بفائدة أكبر».