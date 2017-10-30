«مليونية» في برشلونة ضد انفصال كتالونيا

خرجت تظاهرة مليونية في برشلونة رفضاً لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، في وقت توقع استطلاع نشرت نتائجه، أمس، أن تخسر الأحزاب المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وقالت مدريد إن مليون شخص تجمعوا وسط برشلونة، أمس، تأييداً لوحدة البلاد، بعد يومين من إعلان برلمان كتالونيا استقلال الإقليم عن إسبانيا. ويقول منظمو المسيرة إن الهدف هو الدفاع عن وحدة إسبانيا ورفض «هجوماً غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية».

وشارك أعضاء من الحكومة المركزية والأحزاب الرئيسية المؤيدة للوحدة في التظاهرة التي تحمل شعار «كلنا كتالونيا.. منطق التعايش».

وأعلنت إسبانيا رسمياً، أول من أمس، سحب السلطة في إقليم كتالونيا من حكومة الحكم الذاتي، وأقالت الحكومة الانفصالية التي يقودها كارليس بوتشيمون، وذلك بعد يوم من تمرير برلمان الإقليم إعلان استقلال المنطقة عن الدولة.

وتوقع استطلاع نشرت نتائجه، أمس، أن تخسر الأحزاب المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المقررة في ديسمبر، رغم تقارب أعداد المصوتين من الجانبين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو ألف مشارك وأجرته مؤسسة «سيغما دوس» ونشرت نتائجه في صحيفة «ألموندو» المناهضة لاستقلال كتالونيا، أن الأحزاب المؤيدة لانفصال الإقليم من المتوقع أن تحصل على 42.5 في المئة من الأصوات مقابل 43.4 بالمئة من الأصوات للأحزاب المناهضة للانفصال.