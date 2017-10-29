مقتل جندي أميركي بتحطّم مروحيته في أفغانستان

قُتل جندي أميركي إثر تحطم مروحيته في أفغانستان، بحسب ما أعلنت قوة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي أمس، نافيةً ادعاءات طالبان أن متمردين أسقطوها.

وأفاد بيان القوة أن ستة أميركيين آخرين من أفراد الطاقم أصيبوا بجروح من جراء الحادثة التي وقعت في وقت متأخر الجمعة في ولاية لوغار جنوب كابول.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان - حيث يفترض أن دورهم غير قتالي - إلى 11 منذ مطلع العام الحالي، أي بزيادة جنديين مقارنة بعام 2016.

وأفاد بيان «الدعم الحازم» أن «أحد عناصر الجيش الأميركي قضى متأثراً بالإصابات التي تلقاها إثر تحطم المروحية». ومنذ انتقال المسؤولية الأساسية في حفظ الأمن إلى القوات الأفغانية أواخر عام 2014، بات مقتل جنود أميركيين خلال عمليات قتالية في أفغانستان أمراً نادراً نسبياً.