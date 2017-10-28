واشنطن: عندما ترى إيران في بلد آخر تعرف أنّها لا تسعى إلى الخير

قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إنّه وعندما ترى إيران في بلد آخر، فعندها تعرف أنّها لا تسعى إلى الخير، مؤكدة على خطورة النفوذ الإيراني في المنطقة. وأضافت: «حلفاؤنا وشركاؤنا العرب يتوافقون مع الولايات المتحدة على ذلك، كلنا على اتفاق أنه عندما ترى إيران في بلد آخر، فعندها تعرف أنها لا تسعى إلى الخير، نريد وقف هذا النفوذ المزعزع للاستقرار.

ولفتت نويرت إلى أنّ عدم النظر إلى إيران من خلال الاتفاق النووي القديم يعد أولوية للإدارة التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أنّ التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، يتضمن منع إقامة جسر بري بين طهران وبيروت. وأردفت الناطقة باسم الخارجية الأميركية:«سيتم التعامل معه من قبل وزارة الدفاع الأميركية وهو أمر نراقبه عن كثب».