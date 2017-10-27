فرنسا: دعم كامل للحكومة الإسبانية

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة "دعمه الكامل" لرئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي من أجل "احترام" دولة القانون في اسبانيا، وذلك بعد إعلان كاتالونيا استقلالها من جانب واحد.

وقال ماكرون "لدي شخص (واحد) اخاطبه في اسبانيا، رئيس الوزراء (...) هناك دولة قانون في اسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احترامها. دعمي الكامل لرئيس الوزراء الاسباني"، وذلك ردا على الصحافيين في اليوم الثاني من زيارته إلى غويانا الفرنسية في اميركا الجنوبية.