الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للحكومة الإسبانية

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى "مزيد من التصدعات" بعد إعلان كاتالونيا استقلالها عن اسبانيا من جانب واحد.

وقال يونكر إن الاتحاد الأوروبي "ليس بحاجة إلى مزيد من التصدعات والانقسامات"، خلال زيارته إلى غويانا الفرنسية في اميركا الجنوبية في بيان يعلن دعمه الضمني للحكومة الاسبانية في مدريد.

وتابع "لا يجب أن نقحم أنفسنا في الجدل الداخلي في اسبانيا، لكنني لا ارغب في رؤية اتحاد أوروبي يتكون من 95 بلدا في المستقبل"، في تحذير من الأزمة التي تشجع مساع انفصالية أخرى في أوروبا.