النيابة العامة الاسبانية توجه تهمة العصيان لقادة كاتالونيا

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أكدت  النيابة العامة الاسبانية أنها ستوجه تهمة العصيان لقادة كاتالونيا .

وأعلن برلمان إقليم كاتالونيا اليوم الجمعة الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم مشروعيته.

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