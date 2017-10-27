النيابة العامة الاسبانية توجه تهمة العصيان لقادة كاتالونيا

أكدت النيابة العامة الاسبانية أنها ستوجه تهمة العصيان لقادة كاتالونيا .
وأعلن برلمان إقليم كاتالونيا اليوم الجمعة الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم مشروعيته.
أكدت النيابة العامة الاسبانية أنها ستوجه تهمة العصيان لقادة كاتالونيا .
وأعلن برلمان إقليم كاتالونيا اليوم الجمعة الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم مشروعيته.
أعلن برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد.
أعلن أخيرا إقليم كتالونيا "الاستقلال" عن إسبانيا، في وقت توعدت مدريد بأخد إجراءات رادعة لإعادة "القانون" إلى ذلك الإقليم "المتمرد"، وفيما بعض الحقائق عن هذا الإقليم تبين أهميته للدولة الإسبانية.
أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة "دعمه الكامل" لرئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي من أجل "احترام" دولة
أعلن المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الجمعة ان بريطانيا "لا ولن تعترف" باعلان برلمان كاتالونيا استقلال الاقليم من جانب واحد.
أكدت النيابة العامة الاسبانية أنها ستوجه تهمة العصيان لقادة كاتالونيا . وأعلن برلمان إقليم كاتالونيا اليوم الجمعة
أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى "مزيد من التصدعات" بعد إعلان كاتالونيا استقلالها عن اسبانيا من جانب واحد.
أعلنت الداخلية البحرينية اليوم إصابة عدد من رجال الشرطة في عمل إرهابي استهدف حافلة كانت تقلهم...
أعلن أخيرا إقليم كتالونيا "الاستقلال" عن إسبانيا، في وقت توعدت مدريد بأخد إجراءات رادعة لإعادة "القانون" إلى ذلك الإقليم "المتمرد"، وفيما بعض الحقائق عن هذا الإقليم تبين أهميته للدولة الإسبانية.
أعلن برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد.
أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن انه جرى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات العراقية والبشمركة الأكراد. وذكر متحدث باسم
أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن المصري وعناصر مسلحة على طريق الواحات في الصحراء الغربية، الجمعة، عن مقتل عدد من الإرهابيين، بحسب ما قالته مصادر أمنية مصرية.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن دول الحلف، «واجهت» روسيا أمس بما توافر لها من معلومات حول مناورات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، فرض عقوبات مالية على سبعة مسؤولين وثلاثة كيانات في كوريا الشمالية منددة بانتهاكات
تراجع رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون أمس، عن خيار الدعوة لانتخابات إقليمية مبكرة في مسعى لتهدئة التوتر مع