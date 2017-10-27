برلمان كتالونيا يعلن الانفصال عن إسبانيا

أعلن برلمان إقليم كاتالونيا اليوم الجمعة الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم مشروعيته.

وقالت رئيسة البرلمان إن البرلمان المؤلف من 135 عضوا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.

من جهته دعا رئيس الحكومة الإسبانية إلى الهدوء ، مؤكدا إن سيادة القانون سيتم فرضها من جديد في إقليم كتالونيا .

وخرج عشرات الآلاف من سكان برشلونة محتفلين بإعلان استقلال الاقليم.

من ناحية أخرى صوت مجلس الشيوخ الإسباني لصالح فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا،وأجاز المجلس وضع الاقليم تحت وصاية مدريد.