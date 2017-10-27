مقتل 3 أشخاص خلال انتخابات كينيا

قتل 3 أشخاص على الأقل في اشتباكات تخللت الانتخابات الرئاسية المعادة في كينيا، ما دفع إلى تأجيل الاقتراع في أربع مقاطعات، ما فاقم أسوأ أزمة سياسية في البلاد. وقتل شخصان في تظاهرات في معاقل المعارضة في غرب البلاد، فيما سقط الثالث في حي شعبي في نيروبي، خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

وبذلك ارتفعت إلى 43 حصيلة القتلى الذين سقطوا في عنف مرتبط بالانتخابات منذ أغسطس، حين فاز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا بولاية ثانية، قبل أن تبطل المحكمة العليا نتيجة الانتخابات وتفرض إعادتها.

وفيما شارف الاقتراع على الانتهاء، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية وأفولا شيبوكاتي في خطاب متلفز تأجيل الاقتراع حتى السبت في أربع ولايات تعمها التظاهرات، وهي كيسومو وهوما باي وميغوري وسيايا. وقال شيبوكاتي إن القرار مرده التحديات «المرتبطة بالأمن». ودعا زعيم المعارضة رايلا أودينغا (72 عاماً) أنصاره إلى لزوم منازلهم، أمس، معتبراً أن الشروط غير متوافرة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وكان دعي نحو 19,6 مليون ناخب مدرجين على القوائم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، غير أن الوضع في مناطق المعارضة الخميس كان متبايناً جداً مع الحركة في انتخابات الثامن من أغسطس. وبدت العديد من مراكز الاقتراع خاوية أو تستقبل أعداداً قليلة من الناخبين في انتخابات يرجح أن تثير مزيداً من المعارك القانونية.