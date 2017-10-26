إخلاء محطة قطارات ومجمع تجاري وسينما في موسكو بسبب قنبلة

أخلت السلطات الروسية، الخميس، محطة القطارات "كورسك" وسط موسكو، إثر ورود معلومات عن وجود قنبلة.
وذكرت مصادر أمنية أنه تم أيضا إخلاء مجمع تجاري وقاعة سينما قريبة بسبب تهديدات مماثلة.
أخلت السلطات الروسية، الخميس، محطة القطارات "كورسك" وسط موسكو، إثر ورود معلومات عن وجود قنبلة.
وذكرت مصادر أمنية أنه تم أيضا إخلاء مجمع تجاري وقاعة سينما قريبة بسبب تهديدات مماثلة.
أخلت السلطات الروسية، الخميس، محطة القطارات "كورسك" وسط موسكو، إثر ورود معلومات عن وجود قنبلة. وذكرت مصادر أمنية أنه تم
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