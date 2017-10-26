إخلاء محطة قطارات ومجمع تجاري وسينما في موسكو بسبب قنبلة

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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أخلت السلطات الروسية، الخميس، محطة القطارات "كورسك" وسط موسكو، إثر ورود معلومات عن وجود قنبلة.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم أيضا إخلاء مجمع تجاري وقاعة سينما قريبة بسبب تهديدات مماثلة.

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